元中日、阪神で日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）が、中日の先輩でセ・パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（57）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。中日、阪神で星野仙一監督の名参謀を務めた島野育夫氏の思い出を明かした。その手腕がグラウンド上にとどまらない。福留氏の中日ルーキーイヤー、同期の岩瀬仁紀氏と開幕1軍に入ると、島野氏が寮まで来て「昼飯行くぞ！」と鯛の尾頭付きをごちそう