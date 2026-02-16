宝塚歌劇団は16日、花組の次回公演でミュージカル「エリザベート−愛と死の輪舞（ロンド）−」を上演すると発表した。2018年の月組公演以来8年ぶりとなり、花組では14年以来12年ぶりとなる。主演はトップ永久輝せあ、トップ娘役星空美咲のコンビ。宝塚大劇場は10月17〜11月22日、東京宝塚劇場は12月19日〜27年2月7日の日程で行われる。「エリザベート」は1992年のウィーン初演以来、世界各国で上演が続けられている日本ミュージカ