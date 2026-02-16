１６日の東京株式市場は主力株を中心に利益確定の動きが優勢。日経平均は朝方こそ高く始まったが、その後は値を消す展開で、結局マイナス圏で引けている。 大引けの日経平均株価は前営業日比１３５円５６銭安の５万６８０６円４１銭と３日続落。プライム市場の売買高概算は２４億７０４８万株、売買代金概算は７兆２３７６億円。値上がり銘柄数は８０５、対して値下がり銘柄数は７４２、変わらずは５０銘柄だった。 き