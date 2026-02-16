ウインテスト [東証Ｓ] が2月16日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期の連結最終損益は12.4億円の赤字(前の期は11億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、26年12月期は0.5億円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終損益は5.9億円の赤字(前年同期は6.9億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-1234.5％→-374.2％に改善した。 株探ニュース