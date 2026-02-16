2月15日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」では、MCの川島明さんの夢を叶える「巨人・丸佳浩選手とBBQプロジェクト完結編」が放送されました。番組MCの川島さんと、巨人ロケレギュラーであるママタルト（大鶴肥満さん、檜原洋平さん）を交え、丸選手がチームメイトたちの驚愕の素顔を次々と明かしました。さらにスタジオゲストとして登場した元メジャーリーガーの澤村拓一さんがアーロン・ジャッジについて語りました