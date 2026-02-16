日本テレビは１６日、都内の同局で定例社長記者会見を行った。同局系の「真相報道バンキシャ！」が１５日に番組の公式Ｘで同日の放送内容についての謝罪と訂正を行ったことを受け、同局の担当者が一連の騒動に言及した。同局は１５日の放送で、衆議院選挙の比例代表・北海道ブロックで当選した自民党の村木汀氏を取り上げたが、放送後、自民党広報部長の鈴木貴子氏が自身のＸで「選挙期間中の写真に重ねて、『本来なら名前を売