お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が14日に放送されたフジテレビ「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）の2時間半スペシャルにゲスト出演。1年前に知ったという“驚きの事実”を明かした。この日はお笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）と山根良顕（49）、そして矢作をゲストに迎え、有吉弘行（51）、生野陽子アナウンサー（41）の5人で東京・大田区の糀谷付近をおさんぽ。蒲田のとんかつ店に入った時だっ