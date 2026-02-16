「ルフィ」などと名乗るグループの幹部の裁判で、東京地裁は幹部に求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。【映像】護送される藤田被告無期懲役の判決が言い渡されたのは、「ルフィグループ」の幹部・藤田聖也被告（41）です。藤田被告は、東京・狛江市で90歳の女性がバールで殴られるなどして死亡した強盗致死事件を含め、7件の強盗事件などに指示役として関与したとして強盗致死や窃盗の罪などに問われています。これ