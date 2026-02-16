フロリダ州で開催されているヤンキースのキャンプで１５日（日本時間１６日）、関係者一同が肝を冷やすシーンがあった。この日行われたライブＢＰで主砲のアーロン・ジャッジ外野手（３３）と昨季１９勝をマークして最多勝タイトルを獲得したエースのマックス・フリード投手（３２）の夢対決が実現した。ジャッジが外角低めの直球を捉えると、打球はセンター方向へライナーで一直線。投げ終えて背中を向けていたフリードの尻を