神戸市は１６日までに、メリケンパークに設置しているモニュメント「ＢＥＫＯＢＥ」の塗料の剥離や文字の接合部の亀裂等について補修工事を行うと発表した。期間は１６日から３月１０日の予定。期間中はモニュメントの周囲に仮囲いを設置するため、モニュメントを背景とした記念撮影はできなくなる。また、同期間中はモニュメント「ＢＥＫＯＢＥ」の横にミニ・モニュメントを設置するほか、手のひらサイズの「ミニミニ・