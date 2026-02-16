ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で日本の躍進が続いている。15日に行われた大会第12日終了時点で、メダル獲得数は17（金3、銀5、銅9）に到達。世界3位に食い込んでいる。この日はフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで堀島行真が銀メダル、スピードスケート女子500メートルで高木美帆が銅メダルを獲得し、総数は「17」に。前回・北京五輪の歴代最多18個まであと「1」に迫った。メダル獲得数で1位はノル