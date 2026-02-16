ロッテの石川柊太投手が１７日の巨人戦（沖縄・那覇）に先発すると１６日、球団が発表した。石川は「ここまでは順調に来ていますし、感覚的にもいいので実戦のマウンドの中で、よりいいものを出せるようにしたいと思います。変化球の精度も手応えのある球がある。それをしっかりと実戦で磨きをかけていきたいです。気合を入れて投げたいです」と力を込めた。２４年オフにソフトバンクからＦＡ移籍して加入した右腕は、昨季は１