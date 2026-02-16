タレントの加藤綾乃(19)が16日、自身のX(旧ツイッター)を更新。3年前と現在の“ビフォーアフター"姿を投稿した。 【写真】幼さ残る愛らしい笑顔の16歳…あの頃から立派に成長しました 左に16歳当時、右に現在の写真を並べ、年齢だけを表示。スタンダードな白ビキニでまだあどけなさの残る笑顔の3年前に比べ、19歳の加藤はホルターネック型の大人びた水着&すました表情でピースサイ