全国のインフルエンザの患者数は5週連続で増加し、前の週に続いて「警戒レベル」の30人を超えています。この先も太平洋側を中心に空気の乾燥しやすい天気が続くため、引き続き、インフルエンザの予防を心がけてください。2月に入ってもインフルエンザの警報レベル超が続く今日16日、厚生労働省は「インフルエンザに関する報道発表資料」を発表しました。2月8日までの1週間に全国から報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関