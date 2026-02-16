元ベルギー代表MFエデン・アザールが引退後の生活を語るかつてレアル・マドリードやチェルシーでプレーした元ベルギー代表MFエデン・アザールが引退後の生活を語った。英紙「ガーディアン」は、「ようやくストレスから解放されて家族と過ごす時間ができる」と伝えた。2023年10月にレアル・マドリードに所属していたアザールは32歳の若さで引退を表明した。現役時代はプレミアリーグMVPに1度輝き、ベルギー代表では通算126試合3