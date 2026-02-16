2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）のスノーボード女子ハーフパイプ金メダリスト、チェ・ガオン（18）の決勝戦が、今大会前半戦における最高の名場面の一つに選ばれた。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック（The Athletic）」は16日（現地時間）、現在までに開催された競技の中から印象的な瞬間7選を紹介した。同メディアが最も印象的なシーンとして挙げたのは、フィギュアスケート男子シングル