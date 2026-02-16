−−アトラクションに乗れなかった人がどうやって戦闘機に乗って撮影まですることになったのか。ある先輩の撮影士から「今後、お前と任務する後輩も同じはずだ。もう適応しなければいけない」と言われて目覚めた。実際、撮影に集中していると恐怖感が自然に消えていった。ビューファインダーに目を固定して集中していると、めまいや恐怖を忘れる。撮影された一場面、ワンカットが単なる記録を超えて大韓民国空軍の歴史に残るという