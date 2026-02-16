全国で相次いだ指示役“ルフィ”らによる一連の強盗事件をめぐる裁判で、指示役の一人として起訴された男に無期懲役が言い渡されました。藤田聖也被告は、2023年に東京・狛江市で90歳の女性が死亡した強盗致死事件など7つの事件で、フィリピンから実行役に犯行を指示した罪などに問われています。弁護側は強盗事件について「ほう助犯にとどまる」と主張していましたが、東京地裁は16日の判決で「犯行前後や犯行時に詳細かつ的確な