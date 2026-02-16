俳優の窪塚洋介（46）と窪塚愛流（22）親子が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）のスペシャルCMで共演し、動画がきょう16日に公開された。【動画】窪塚洋介＆窪塚愛流、親子で感情爆発USJを楽しむ姿×3バージョン3月31日に開業25周年を迎えるUSJは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”と