大阪市中央区の繁華街・道頓堀で17歳の少年3人が殺傷された事件で、死亡した少年の首にも刃物による深い傷があったことが16日、捜査関係者への取材で分かった。この少年が最初に刺されたとみられ、府警は殺人容疑で逮捕した無職岩崎龍我容疑者（21）＝大阪市住吉区＝に強い殺意があったとみて調べる。亡くなったのは会社員鎌田隆之亮さん＝奈良県田原本町。捜査関係者によると、鎌田さんには胸の他に、首にも深い傷があった。