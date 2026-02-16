タレントのユージが１６日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧｏＧｏＳｍｉｌｅ」で、前伊東市長の田久保真紀氏の自宅に家宅捜索が入ったことについて「すごい違うシナリオなんですけど…」とまさかの展開を予想した。この日は田久保氏の自宅に家宅捜索が入ったことを取り上げた。田久保氏は、問題の東洋大卒業証書について、弁護士が保管しているとし、番組では「押収拒絶権を理由に卒業証書は出さないという趣旨の回答書を警察に提出