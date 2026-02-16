実業家、大学教授、研究者の肩書を持つ女優いとうまい子（61）が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。夫について話した。伊藤は44歳の時に5歳年下の男性と結婚した。「犬を連れて公園に行きましたら、そこに来ている近所の方だったんです」。そして「最初に会った時は、どこの誰かもわからないじゃないですか。だからちょっとあまり親しくなりたくないな、というのがあって。それで、犬の散歩で出会