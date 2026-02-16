ÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤¬Â³¤¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£¥¹¥Îー¥Üー¥ÉÃË»Ò¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÍ½Áª¤¬¤­¤Î¤¦¡Ê15Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²¬»³»Ô½Ð¿È¤ÎÌÚÂ¼°ªÍèÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ã³²Êª¤ä¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³ー¥¹¤ò³ê¤ê¹ß¤ê¡¢µ»¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ÈÆÈÁÏÀ­¤ò¶¥¤¦¥¹¥íー¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Í½Áª¤Ï2²ó¤Î±éµ»¤Ç¤è¤ê¹â¤¤ÆÀÅÀ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾å°Ì12¿Í¤¬·è¾¡¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ ¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ËÂ³¤¯2´§¤òÁÀ¤¦ÌÚÂ¼Áª¼ê¡£1