イラストレーター・ナガノのSNSで連載中の漫画『ちいかわ』。毎年2月14日近辺にはバレンタインデーに関するイラストが投稿されており、大きな注目を集めた。本稿では2026年のイラストと合わせて、バレンタインデーの投稿を振り返りたい。 【画像】『ちいかわ』例年のバレンタイン回 2023年に投稿されたのはちいかわをはじめ、キャラクターたちがチョコレートのお菓子を手にするイラスト