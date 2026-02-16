渡辺倫果が活動拠点を倉敷市に移すことになった(C)産経新聞社フィギュアスケート女子の渡辺倫果が2月15日、自身のインスタグラムを更新し、今後の活動拠点を千葉県船橋市のMFアカデミーから岡山県の倉敷市に移すことになったと報告した。【写真】「どこに行っても応援してます！」渡辺倫果の報告をチェック23歳の渡辺はインスタで「今後は拠点こそ変わりますが、これまで築いてきたご縁や学びを大切にしながら、倉敷という新し