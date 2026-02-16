広陵高校野球部の元部員が部内での暴力被害を訴えた事案について、第三者委員会は、「事実認定は困難」と判断しました。この事案は2024年3月、元部員が部内のいじめや指導者からのハラスメントにより不登校になったと主張し、学校側に申告したものです。第三者委員会は、生徒や指導者に聴き取り調査などを実施。その結果、申告された88件について、「裏付ける証拠や証言は得られず、いずれの事実も認めることは困難」と判断し