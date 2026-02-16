過去最大規模となる“徴収”を大本営が発表した。【写真】「二度とNHKには行かない」元NHKアナの激怒ブログ「1月28日、NHKは受信料未払いの人に行う『支払督促』を“強化”すると発表。すでに'25年10月から12月にかけて支払率の低い大都市で強化されており、前年までの3倍の件数を行っている。'26年度からはすべての都道府県で《全国あわせて年間2000件を超える過去最多の規模に拡大する予定》としています」（社会部記者）NHKが