ボートレース鳴門で24日に開幕する「PGI第2回スピードクイーンメモリアル」のPR隊がスポニチ西部総局を訪れた。全国各地で高速タイムを記録したスピード自慢の女子が鳴門に集結。初日12Rドリーム戦には1号艇から浜田亜理沙（37＝埼玉）、守屋美穂（37＝岡山）、遠藤エミ（37＝滋賀）、戸敷晃美（29＝福岡）、清埜翔子（34＝埼玉）、鎌倉涼（36＝大阪）の選出上位6選手が登場。地元徳島支部からは岩崎芳美、赤井睦、井上遥妃