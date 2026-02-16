◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール3日目（16日、沖縄・那覇）ライブBPに登板した新外国人のフォレスト・ウィットリー投手。丸佳浩選手やダルベック選手ら、のべ7人の打者と対戦し、1安打1四球、まっすぐの最速は156キロとこの時期にしては速い球速を記録しました。「しっかり芯で捉えられた打球はなかった」とまっすぐには自信を見せたウィットリー投手。また、丸選手を空振りに切って取ったカーブのできにもこの日は満足し