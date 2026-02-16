ティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」では、2月18日(水)よりスプリングシーズンが始まります。第一弾として登場するのは、アールグレイとハニーレモンを合わせた『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』。春らしい爽やかさを演出する新作を味わいに試飲会に参加してきました。○華やかさと爽やかさを兼ね備えた『アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ』『アールグレイ ハニーレモン ムース