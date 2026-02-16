日本マクドナルドは、期間限定商品「チーズチーズダブルチーズバーガー」を2月18日から2週間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。マクドナルド「チーズチーズダブルチーズバーガー」「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた構成。チェダーとホワイトチェダーの2種類、計4枚のチーズが重な