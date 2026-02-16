ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアショートプログラム（SP）が日本時間2026年2月16日に行われ、日本代表の「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が5位となった。得意技として知られるリフトでミスがあり、驚きが広がっている。「ヒヤッとしたけど怪我がなくてよかった」の声もりくりゅうペアはペアSPに赤と黒のグラデーションがかった衣装で登場し、ローリング・ストーンズの楽曲「Paint It Black」に