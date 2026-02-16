韓国のロッテ建設は2月15日、ソウル松坡区新川洞にある高級マンション「蚕室（チャムシル）LEEL」の保留地10戸（事業主体が販売時期を調整するため保有していた未販売住戸）がすべて売却されたと発表した。「LEEL」はロッテ建設のハイエンド住宅ブランドで、盤浦・清潭・龍山・蚕室で“漢江ベルト”を形成し、高級住宅ブランドとしてのイメージ強化を図っている。【写真】“NHK韓流ドラマの女王”は不動産投資もお上手？売却対象は