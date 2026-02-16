昭和産業は12日、千代田区の本社で「昭和産業2026年 春夏新商品発表会」を開催した。90周年記念商品として、堂本剛さんがプロデュースしたホットケーキミックスを新発売し、3月から堂本剛さん出演のCMも全国で放映開始する。油脂では市場が拡大しているこめ油にとうもろこし油をブレンドした商品を新たに投入する。このほか、若者層の簡便ニーズに応える新しい粉もん料理用ミックスや、水だけで作れるアレルギー対応のホットケーキ