◇女子プロゴルフＩＮＴＬＯＯＰグループ・レディース・カップ最終日（１６日、千葉・平川ＣＣ＝６３８８ヤード、パー７２）２日間３６ホールで争うツアー外競技の最終ラウンドが行われ、１打差２位で出た２０歳ルーキーの倉林紅（サーフビバレッジ）が４バーディー、１ダブルボギーの７０で回り、通算４アンダーで逆転優勝を飾った。優勝賞金３００万円を獲得した。プロ３年目の吉沢柚月（三菱電機）は通算２アンダーで２