麻薬取締法違反容疑などで書類送検され、不起訴処分となった米倉涼子（50）が、騒動後初めて公の場に姿を見せた。2月10日、アマゾンプライムで公開中の映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の完成披露試写会に主演として登壇。舞台挨拶では「ここにいられることに感謝しております」と語ったが、一連の騒動についての言及はなかった。【写真】米倉涼子主演『エンジェルフライト THE MOVIE』の一場面。過去には『CHICAGO』でも活