【恋恋 -櫻- 美少女万華鏡―呪われし伝説の少女― 篝ノ霧枝】 9月 発売予定 価格：11,660円 恋恋は、フィギュア「恋恋 -櫻- 美少女万華鏡―呪われし伝説の少女― 篝ノ霧枝」を9月に発売する。価格は11,660円。 本製品は、ゲーム「美少女万華鏡―呪われし伝説の少女―」に登場するヒロインの「篝ノ霧枝」を、1/6スケールでフィギュア