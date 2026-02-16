ラリックは、1931年にルネ・ラリックが創作したジュエリーの象徴である「カボション」を再解釈し、時代を超えた美しさを持つ新たな新作モデルを発表した。時代を超えた純粋さと輝きを放つフォルムの象徴であるカボションの特徴的なオリジナルデザインを持ちながら、美しいクリスタルを新たなフォルムで提案する。【画像】美しいカラーがミニマルでシンプルなフォルムを引き立てる、ラリックのジュエリー「カボション」（写真16点）