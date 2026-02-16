テレビ局に勤務するアナウンサーには、スポーツ選手や芸能人など有名人を親に持つケースが少なくありません。俳優・高橋英樹さんの娘である元フジテレビの高橋真麻さんや、元サッカー日本代表・永島昭浩さんを父に持つ元フジテレビの永島優美さんなどが有名です。◆放送界を彩る「2世」の実力派たち現在も、親が有名人のアナウンサーは各局に在籍しており、フジテレビの藤井弘輝アナは、父がシンガーソングライターの藤井フミ