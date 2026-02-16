阪神は１６日、今季の甲子園開幕戦の４月７日・ヤクルト戦から「ラッキーセブン」のジェット風船応援を再開すると発表した。昨年の実証実験で使用した専用ポンプ式ジェット風船を採用し、周囲の飛沫（ひまつ）対策を徹底。使用済みジェット風船の回収と再資源化にも取り組み、環境にも配慮した上で実施する。新型コロナウイルスの影響で２０２０年から中止になっていた聖地の風物詩が復活し、球団史上初のセ・リーグ連覇を目指