俳優で歌手の里見浩太朗（８９）が１６日、東京・渋谷のＮＨＫで「第７７回日本放送協会放送文化賞」の受賞者を代表して取材会を行った。大河ドラマには過去５作品に出演。昨年放送の「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でも書物問屋の店主・須原屋市兵衛役を演じて存在感を示した。江戸の出版界をリードしたとされる自身の役について「どういう読者を選んでいいのか分からない時代に問屋をやった。演じる方も見ている方も難しい