¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤µ¤ó¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹­Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¸å¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«»ÏÁ°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¡¢Ìó500¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬»²²Ã¤Ç¤­¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¡¢¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ËÁö¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤Ï3·î14Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£