¶¥µ»¤ò½ª¤¨¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÃË»Ò²óÅ¾ºÂ°Ì¤òÀ©¤·¤¿¿¹°æÂçµ±¡á¿ûÊ¿¹â¸¶¥Ñ¥¤¥ó¥Ó¡¼¥¯¥¹¥­¡¼¾ì¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥éÂç²ñºÇ½ªÆü¤Ï16Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¿ûÊ¿¹â¸¶¥Ñ¥¤¥ó¥Ó¡¼¥¯¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2²ó¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÇÁè¤¦²óÅ¾¤Ç¡¢ÃË»ÒºÂ°Ì¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤Î¿¹°æÂçµ±¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Á°Æü¤ÎÂç²óÅ¾¤ËÂ³¤¤¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Æ±ÂåÉ½¤Ç¡¢1·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤òÀ©¤·¤¿ÎëÌÚÌÔ»Ë¡Ê¥«¥ä¥Ð¡Ë¤Ï2°Ì¡£1²óÌÜ¼ó°Ì¤ÎÎëÌÚ¤ò2