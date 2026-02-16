日本維新の会の吉村洋文代表日本維新の会の吉村洋文代表が、来年春までの大阪府知事任期中に「大阪都構想」の住民投票が可決された場合、国政に進出する意向を党幹部に伝えたことが分かった。看板施策の副首都構想と合わせ、制度の実現を推進させたい考え。関係者が16日、明らかにした。15日に大阪市の党本部で開かれた幹部会合で、表明した。来年4月の任期満了に伴う知事選には出馬せずに知事を退任し、後継候補を探す考えも