県内でノロウイルスによる食中毒が相次いでいることから県はきょう、今年初めてのノロウイルス食中毒注意報を出しました。県によりますと、ノロウイルスによる食中毒が今年に入って3件発生し、患者の数はあわせて66人にのぼっています。また、感染性胃腸炎の発生も多く確認されていることから、県はきょう、今年初めてのノロウイルス食中毒注意報を出しました。ノロウイルスは感染しても症状が現れない場合もあることから、県は消