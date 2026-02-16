「ボートレース記者コラム仕事・賭け事・独り言」還暦、定年、再雇用。遠い世界の話だと思っていたが、気づけばもう目の前。還暦とは、干支（えと）が一巡して誕生年の干支（えと）に戻ること。生まれ直し、人生の区切り、第二のスタートと位置づけられている。今年は６０年に一度の丙午（ひのえうま）。年の始めから動きは激しく、国会の冒頭解散からの総選挙は６０年ぶり。私が生まれた年以来なのか、とことあるごとに年齢