新日本プロレスの本間朋晃（49）が16日、X（旧ツイッター）を更新。大手牛丼店で紅ショウガ大盛り写真を再び公開した。本間は12日に「ランチは#吉野家の超特盛」とつづり、訪れた京都の牛丼店で食べた紅ショウガ山盛りの牛丼の写真をアップ。「量がすごい！」などの驚きの声がある中、一部からは「紅生姜…常識ないな何時からプロレスラーってのはこの程度に落ちたのだろうか」「こういう節度のない人間ほんとキライ」などの声も