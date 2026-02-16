¡ãINTLOOP¥°¥ë¡¼¥× ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡þ16Æü¡þÊ¿Àî¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6419¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÂ¿¤¯¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³°¶¥µ»¡£¤½¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¡ÚÈþÎï¡ÛÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤µ¤ó¤Î¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ20ºÐ¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎÁÒÎÓ¹È¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç1ÂÇº¹µÕÅ¾Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤ËµÈß·Í®·î¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç