17日、薩摩地方は朝に雲が広がる所がありますが崩れはなく、日中から夜にかけて広く晴れる見込みです。大隅地方は午前を中心に雲がかかりますが雨の心配は少なく、午後は次第に晴れ間が出るでしょう。種子島・屋久島地方は朝から昼過ぎまで曇りで、にわか雨の可能性があり注意が必要ですが、夕方から晴れそうです。奄美地方は午前を中心に断続的に雨が降り、午後は曇りとなりそうです。一週間前は強い寒気の影響で県内に雪が降