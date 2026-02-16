〈D.LEAGUE25−26 ROUND.5 BLOCK HYPE／VIBE〉◇2月12、13日◇東京・青海TOYOTAアリーナ東京今季から8チーム総当たりの2ブロック制となり、後半戦に突入。HYPEは「伝説のR4」でCyberAgent Legitを破り首位に立ったKOSE 8ROCKSがavex ROYALBRATSに連勝を止められ3位に陥落。Legitはdip BATTLESを制して、首位に返り咲いた。Medical Conciege I‘moonも4勝目で2位に浮上。3位までがCSP12点で並んだ。王者Legitは勝負所を逃さなかっ